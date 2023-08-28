السلطات السورية تطلق النار لتفريق مجموعة حاولت إزالة صور بشار الأسد في السويداء

أطلقت عناصر من القوات الحكومية السورية النار في الهواء، اليوم الاثنين، لتفريق مجموعة من الشباب حاولت إزالة صور للرئيس السوري بشار الأسد عند مدخل مدينة شهبا التابعة لمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال أيهم الشوفي أحد منظمي الحراك المدني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "تم إطلاق الرصاص من قبل عناصر القوات الحكومية في الهواء فقط، ولم يصب أحد من الشباب الذين كانوا يزيلون صورة للرئيس بشار الأسد عند مدخل المدينة، بالقرب من حاجز للقوات الحكومية".

واعتبر الشوفي حادثة إطلاق النار، بمثابة تطور خطير من قبل القوات الحكومية، والأجهزة الأمنية التي التزمت الصمت حيال ما جري خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى أنه في حال تكررت الحادثة ربما يتم التصعيد مجددا.

وشهدت مدينة السويداء، اليوم الاثنين، اعتصامات، شارك فيها المئات في ساحة السير، والتي بات يطلق عليها ساحة "الكرامة"، حيث ردد المعتصمون شعارات تطالب بإسقاط النظام السوري.

يأتي ذلك فيما دخلت الاحتجاجات والأضطرابات في محافظة السويداء اسبوعها الثاني بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتدني المستوى المعيشي اثر انهيار سعر صرف الليرة السورية وارتفاع اسعار المواد الغذائية.