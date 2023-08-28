المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1620 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الاثنين، مقتل 503 أطفال وإصابة 1117 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إنه حتى يوم 27 أغسطس، تأثر أكثر من 1620 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 503 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1117 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ300 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 122 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.