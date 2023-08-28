وزير الاتصال الأردني يستقبل وفد الجامعة العربية برئاسة السفير رشيد خطابي

استقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الاثنين، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي والوفد المرافق له والذي قدم بيانات مفصلة حول مهمة الفريق العربي المكلف بالتفاوض مع كبريات الشركات الإعلامية في ضوء التجارب الدولية في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوروبي مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ.



وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المتابعة الحثيثة للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 53 في يونيو الماضي بالرباط بما في ذلك على الخصوص القرار المتعلق باطلاق عملية تفاوضية في أقرب الأجال وأحسن الظروف مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية مجموعة من الدول الأعضاء واتحاد الإذاعات العربية.



وأعرب السفير خطابي عن الشكر الجزيل على ما اتخذته الجهات الإعلامية الأردنية من ترتيبات محكمة لانعقاد هذا الاجتماع مجددا، مؤكدا استعداد قطاع الاعلام والاتصال للاجتماع مجددا لتحقيق إرادة توافقية حقيقية تضفي حركية على منظومة الإعلام العربي وتعزز دورها الفعال في حماية وصون المصالح المشتركة وفي صلبها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ورصد واحتواء الحمولات الهدامة التي تعمد لنشر التطرف والكراهية وتحاول المس بالقيم الحضارية والثقافية والروحية والمجتمعية.