سول: يبدو أن كوريا الشمالية أعادت فتح حدودها بسبب الصعوبات الاقتصادية

قالت وزارة الوحدة فيكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنه يبدو أن كوريا الشمالية قررت إعادت فتح حدودها بعد فرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحدود.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت أمس الأحد السماح بعودة مواطنيها من الخارج، في ظل تراجع المخاوف بشأن جائحة كورونا، كما أوضحت أنها سوف تجعلهم يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كو بيونج سام المتحدث باسم وزارة الوحدة القول "بسبب إغلاقها للحدود، يعتقد أن كوريا الشمالية واجهت صعوبات اقتصادية متعددة".

مع ذلك، أوضح أن الوزارة تعتبر هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية "إعادة فتح للحدود بصورة محدودة"، حيث إن بيونجيانج وافقت فقط على عودة مواطنيها من الخارج، دون أن تشير إلى موعد السماح بدخول الأجانب.