غرق 5 مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ أكثر من 20 آخرين قبالة سواحل اليونان

لقي خمسة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ اليونانية، بينما جرى إنقاذ أكثر من عشرين آخرين.

وأفاد بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في تصريحات اليوم، بأن خفر السواحل اليوناني أنقذ 23 مهاجرا غير شرعي، وانتشل جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما قبالة جزيرة /ليسبوس/ شمالي بحر إيجة، مضيفا أنه عثر بعد ذلك لاحقا على امرأة وطفل فاقدي الوعي قبالة جزيرة /ساموس/، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة المرأة لاحقا.

وتعتبر اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات رسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفا وصلوا عن طريق البحر، بينما غرق المئات في المياه الدولية قبالة هذا البلد المتوسطي، خلال شهر يونيو الماضي، بعد غرق سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.