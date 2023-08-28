أوكرانيا تصدر أكثر من 4 ملايين طن من الحبوب منذ بداية الموسم الزراعي الحالي

بلغت الصادرات الزراعية الأوكرانية نحو الأسواق العالمية، خلال الموسم الحالي، حوالي 4.2 مليون طن.

وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية، في بيانات نشرتها اليوم، أن إجمالي صادرات الحبوب بلغ 4.2 مليون طن في الموسم الممتد من يوليو الماضي حتى أغسطس الجاري، لافتة إلى أنه جرى، منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم، تصدير 1.88 مليون طن من الحبوب.

وأوضحت أن إجمالي كمية الصادرات من الحبوب، منذ بداية هذا الموسم، توزعت على 1.9 مليون طن من الذرة، و1.8 مليون طن من القمح، و460 ألف طن من الشعير، مشيرة إلى أن إجمالي صادرات الموسم الزراعي الماضي بلغت 49 مليون طن تقريبا، متجاوزة مؤشرات الموسم السابق عندما قدرت بـ48.4 مليون طن.

وكانت روسيا قد أعلنت، في 14 يوليو الماضي، رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية، وفي أعقاب ذلك ارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، وسط مطالبات لسلطات موسكو بعدم منع تدفق الصادرات الزراعية الأوكرانية لتداعياتها السلبية على سلة الغذاء العالمي.