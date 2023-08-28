استدعاء كريم بنزيما للجنة التحقيقات بفرنسا

أعلنت لجنة التحقيقات والإخفاقات داخل الاتحادات الرياضية الفرنسية، استدعاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق والحالي لنادي اتحاد جدة، بسبب تصريحاته ضد ديديه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي.

وأدلى بنزيما تصريح عام 2016 وقال فيه إن ديشامب المدير الفني للديوك استسلم لضغوط الجزء العنصري في فرنسا، مما أدى إلى قيام لجنة التحقيقات باستدعائه.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «RMC» الفرنسية، أن هناك أثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي سيقومون بإدلاء أقوالهم بشأن هذا الأمر وهما باتريك فييرا ولوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان والذي كان متواجدا في قلب المشهد، بالإضافة إلى تواجد يانيك نوح.

وأضافت الشبكة أن أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية ستكون آخر من سيتم استجوابه من قبل اللجنة وربما سيكون في شهر نوفمبر القادم.

وأكملت الشبكة الفرنسية أنه بنزيما غير ملزم بالحضور في الوقت الحالي بسبب تواجده خارج فرنسا.

وأتمت «RMC» أنه سيكون هناك إلزام على الأشخاص التي تم استدعائها أن يقوموا بالرد بشكل إيجابي على لجنة التحقيق، ما لم يكن أحد منهم متواجد خارج البلاد، وفي حال تواجد أحد منهم خارج فرنسا، سيكون غير ملزم حضوره إلى لجنة التحقيقات.