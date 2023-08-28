الصين وباكستان تجريان تدريبا جويا مشتركا

بدأت الصين وباكستان، اليوم، تدريبا مشتركا للقوات الجوية للبلدين، داخل الأراضي الصينية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التدريب والتنسيق بين الجيشين بشكل أكبر وتعميق التبادلات والتعاون بينهما في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن التدريب الذي يحمل اسم شاهين-إكس، يعد التدريب المشترك العاشر بين القوات الجوية الصينية والباكستانية، وسيركز على سيناريوهات قتال نموذجية، مثل الدفاع الجوي المشترك والإجراءات المضادة المشتركة.

وسيرسل الجانبان طائرات مقاتلة وطائرات إنذار مبكر وطائرات أخرى، بالإضافة إلى صواريخ أرض- جو وأجهزة الرادار وقوات الإشارة، للمشاركة في التدريبات، كما ستشارك وحدات الطيران البحري الصينية في التدريبات.

وبدأت سلسلة تدريبات شاهين بين البلدين في مارس 2011.

واتفقت الصين وباكستان العام الماضي، على تعزيز التعاون العسكري بينهما، مع التوافق على تبادل وجهات النظر حول الوضعين الإقليمي والدولي