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بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروس بطرد المرتزقة الروس

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 7:27 م

دعت بولندا ودول البلطيق الرئيس البيلاروسي البيلاروسي ألكسندر ألكسندر لوكاشينو إلى طرد المرتزقة الروس من بلاده، في الوقت الذي اتفقت فيه على خطة لإغلاق الحدود ردا على تصاعد التوترات.

وفي حال اندلاع صراع مسلح أو تدفق منظم للمهاجرين عبر الحدود، ستقوم بولندا ودول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا واستونيا، بالتنسيق بشأن اتخاذ إجراء لإغلاق الحدود، وذلك وفقا لاتفاق وقعته الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وارسو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتيت قولها للصحفيين اليوم الاثنين "نحن على استعداد للتحرك بشكل موحد، لقيام بعملية إنقاذ واتخاذ قرارات حاسمة، بما في ذلك إغلاق الحدود".

وأضافت أن ليتوانيا تخطط لتوسيع عمليات الإغلاق على حدودها.

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