جامعة النيل الأهلية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مؤشر تطورات السوق

أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، في المحور الثالث من مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية والخاص بـ"تطور السوق".

شملت محاور المسابقة الخمسة الرئيسية (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية)، في ذات السياق حصدت جامعة النيل الأهلية جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة ( MOSAIC ) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محاور المسابقة الخمسة الرئيسية بالكامل.

وعبر الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محور تطورات السوق، والمركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة ( MOSAIC ) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، في مسابقة شهدت منافسة قوية بين أفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الصدد، مؤكدا ان جامعة النيل الاهلية تركز في استراتيجية عملها على ٤ محاور استراتيجية أساسية، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي.

وأكد الدكتور وائل عقل أن كل خريجي جامعة النيل الأهلية لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا، كما ان الجامعة تقدم برامج تدريبية متميزة وتحتضن برامج ريادة الأعمال وتدعمها وتقوم على رعايتها بداية من مرحلة الفكرة حتى التنفيذ وقياس المخرجات، وأسست مركز "الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال" وعدد من الحاضنات التكنولوجية والصناعية والهندسة الابداعية وبيت التصميم، وأطلقت " مبادرة رواد النيل " المدعومة والممولة من البنك المركزي المصري، وإتاحت الفرصة لكافة المبتكرين و المبدعين ورواد الأعمال من مختلف قطاعات المجتمع والطلاب والباحثين والعلماء للإبتكار والتنافسية.