إيران تعلن عن تسرب نفطي قبالة ساحل الخليج

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تسبب تسرب النفط من خط أنابيب بحري فى تلويث جزء كبير من الساحل الإيراني على امتداد الخليج، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال كيومارس جوكار، رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في جنوة، لوكالة أنباء "إرنا"، إن المد والجزر يدفعان بقع النفط نحو الشاطئ"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف جوكار "إن مستوى التلوث يتزايد ويجب اتخاذ التدابير في أقرب وقت ممكن للحد من التسرب."

وتقع مدينة جنوة الساحلية في محافظة بوشهر جنوب إيران بالقرب من منطقة التسرب وتضم منشأة رئيسية لتخزين النفط.

وتربط خطوط أنابيب تحت الماء ميناء جنوة بجزيرة خرج الإيرانية، حيث يتم تحميل معظم نفط البلاد للتصدير.

وقال جوكار إن أعمال إزالة بقع النفط العائمة جارية وتم إغلاق خط الأنابيب لإصلاحه.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه تم تحذير مرتادي الشاطئ بالبقاء بعيدا عن المياه.