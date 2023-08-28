بشرى عن «أولاد حريم كريم»: امتداد لفيلم حقق نجاحا قبل 18 سنة

وصفت الفنانة بشرى، فيلمها الجديد «أولاد حريم كريم» بأنه يندرج في إطار الأفلام الاجتماعية الكوميدية.

وقالت خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» على هامش مهرجان عمان السينمائي الدولي، عُرضت اليوم الاثنين، إن الجمهور في حاجة لهذه الجرعة في هذا الوقت.

وأضافت أن الفيلم يمثل امتدادا لفيلم حقّق نجاحا قبل 18 سنة، وهو فيلم «حريم كريم»، موضحة أن العمل الحالي يمثل عودة بشكل جديد لهذا العمل.

وأشارت إلى أنّ الفيلم الجديد يُظهر كيفية تغيُّر الشخصيات في المجتمع بمرور الوقت، ووضع الشباب في ظل المتغيرات الراهنة وتحديدا من قضية الزواج، معقبة: «الفيلم ينطلق من مقولة اخطب لبنتك ومتخطبش لابنك».

ولفتت إلى أن الفيلم على الرغم من أنه «اجتماعي خفيف»، لكنّه يطرح قضية مهمة في ظل تطور المجتمع حاليا.