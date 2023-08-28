تحذيرات من وقوع فيضانات في ولاية بافاريا الألمانية

تشهد ولاية بافاريا الألمانية وضعا جويا متوترا ،حيث ذكرت خدمة أخبار الفيضانات أن على السكان القريبين من نهر "إين" في بافاريا على وجه الخصوص الاستعداد لمواجهة فيضانات مساء اليوم الاثنين.

ويسري تحذير مماثل بالنسبة للمناطق المعمورة في دائرتي مولدورف على نهر "إين" وروزنهايم بالإضافة إلى مدينة روزنهايم أيضا.

وأضافت خدمة الأخبار أن من الممكن أن يصل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة وهي الدرجة القصوى في منطقة فاسبربورج على نهر "إين"، وهي الدرجة التي تحذر من غمر المياه لمساحات كبيرة من المناطق المعمورة.

ووفقا لشهود عيان، لا يزال الوضع هناك هادئا نسبيا، وذلك بعد أن خفت حدة الأمطار.

وأفادت إدارة مدينة روزنهايم بأن المياه غمرت مسارات الدراجات ومسارات المشاة بالقرب من مجرى "مانجفال" المائي ونهر "إين" في المدينة ظهر اليوم.

وذكر مكتب إدارة المياه هناك بعد الظهر أنه يتوقع أن يصل مستوى المياه في نهر "إين" إلى ذروته بعد منتصف الليل.

وقال عمدة روزنهايم اندرياس ميرتس:" نفترض في الوقت الراهن أن وضع الفيضان متوتر لكنه يسير بشكل ثابت، غير أن الموقف يمكن أن يتغير من ساعة لأخرى".

ويعتزم رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر أخذ فكرة غدا الثلاثاء عن طبيعة الوضع في مناطق الولاية التي تضررت من العواصف العنيفة التي وقعت مطلع الأسبوع. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حدة الأمطار لن تخف قبل ليلة الثلاثاء/الأربعاء المقبلة.