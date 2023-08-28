أمين عام مجلس التخطيط والتنمية الكويتي: بدأنا تفعيل 50% من سياسات رؤية الكويت 2035

صرّح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد المهدي بأن الكويت بدأت تفعيل 50 في المئة من السياسات الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق خطتها التنموية (رؤية الكويت الجديدة - 2035)، في حين أن 30 في المئة في طور التنفيذ والإتمام حاليا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أشار المهدي إلى أن رؤية الكويت الجديدة تتمحور حول "تسعة برامج وسبع ركائز و55 سياسة عامة، وكل سياسة من هذه السياسات تشمل عددا من المشاريع".

وترتكز رؤية الكويت التي أطلقها أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 2006 وبرزت إعلاميا عام 2017، وفقا للمهدي، على خمس خطط خمسية صدر أولها عام 2010.

وعن تفاصيل هذه الخطط قال "من 2010 إلى 2035 وُضعت خمس خطط خمسية، وتحتوي كل خطة خمسية على خمس خطط سنوية لتنفيذ الرؤية"، مشيرا إلى أن الخطتين الخمسيتين الأوليين ارتكزتا على إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وأضاف "أكثر الجهود التي بذلت في الفترة ما بين 2010 و2020 كانت تصب في البناء التشريعي والتركيزعلى البينة التحتية".

ووصف الدكتور المهدي رؤية الكويت 2035 بأنها خطة طموح تسعى لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وإلى أن يقود القطاع الخاص في البلاد عملية التنمية الاقتصادية والسياسية.

كما تهدف الرؤية، بحسب تصريحاته، إلى إبعاد الحكومة عن الجانب التشغيلي من خلال البدء في نظام مؤسسي داعم وجاذب لبيئة أعمال فاعلة تشجع على الاستثمار وتعزز التنمية الاقتصادية.

وأوضح قائلا "الأمر هو أن تترك الدولة دور التشغيل للقطاع الخاص. هذه كانت الفكرة الأساسية". وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب وجود هيئات تنظيمية تستلزم بدورها قوانين وتشريعات.

وتشمل أهداف الرؤية أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليكون مساهما كبيرا في التشغيل الاقتصادي، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال المشروعات الكبيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المباشر للدولة، سواء الأجنبي أوالمحلي.

* مشروعات متعددة

يرى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن اختزال الحديث عن (رؤية الكويت الجديدة) في إنجاز مشروع مدينة الحرير المقرر أن يستغرق تأسيسها ما يقرب من 25 عاما "أمر غير منطقي".

وقال "هذا برنامج واحد من أصل تسعة برامج في الخطة التنموية، وهو البرنامج الأبرز الذي يحتاج إلى تشريعات"، وأشار إلى الانتهاء من تأسيس جهاز المدينة والمخطط الهيكلي لها.

ومضى قائلا "نشأ جهاز المدينة بالفعل، ووظيفته بناء مدينة تحقق مفهوم المركز المالي والتجاري. وأصدر الجهاز وثيقة نستطيع أن تقول إنها تقدم الخيارات المتاحة في إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية".

وتقع مدينة الحرير في المنطقة الشمالية للكويت على مساحة 250 كيلومترا مربعا، والهدف من إنشائها استيعاب النمو السكاني وبناء مدينة متكاملة تساهم في خفض الإنفاق الحكومي وتكون عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقع الدكتور المهدي "أن توفَّق الكويت في تحقيق أغلب السياسات الاستراتيجية المتعلقة برؤية الكويت مع حلول 2035 وليس كلها،" مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعي في بلد ديمقراطي قد تستغرق فيه التشريعيات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وقتا طويلا.

وقال إن نتائج السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالرؤية تكون تراكمية، وتستند قياسات نجاحها إلى مؤشرات مختلفة.

وعن تقييمه للأداء المتعلق بتحقيق الرؤية قال "تقييمنا لأداء السياسات الاستراتيجية لرؤية الكويت لم يرق إلى الطموح حتى الآن، فالمستهدف أفضل مما وصلنا إليه بسبب تحديات كثيرة إدارية وفنية وتشريعية".

وهو يرى أن تحقيق الرؤية يستلزم متطلبات عدة من أبرزها تطوير الإدارة الحكومية وإعادة هيكلة الحكومة والتحول الرقمي، مضيفا "وتعني إعادة هيكلة الحكومة تخلى الحكومة عن دورها التشغيلي وارتكازها على الدور التنظيمي والرقابي وصنع السياسة".

* إنجاز مشروعات ضخمة

قال المهدي إنه تم في إطار (رؤية 2035) إنجاز مجموعة من المشروعات الكبرى حققت طفرة في الكويت، من بينها تعزيز المنظومة المعلوماتية للدولة، مؤكدا "الكويت مغطاة تماما في مجال الإنترنت وكابلات الألياف الضوئية (Fiber Optics)".

أما في المجال النقل الجوي، فإن 60 في المئة من مشروع الصالة الثانية بمطار الكويت الدولي في طور التنفيذ الآن، كما تسع الصالة الجديدة 25 مليون راكب سنويا. وأشار كذلك إلى إنجاز 57 في المئة من مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير في إطار تطوير منظومة النقل البحري في الكويت.

وعن منظومة النقل البري، قال إن من ضمن المشروعات التي تصب في رؤية الكويت 2035 تأسيس شبكة طرق ضخمة تغطي البلاد من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستكون البنية التحتية لمدن ثانوية غير مدينة الكويت.

وتحدث المهدي أيضا عن استمرار العمل في مشروع جسر جابر "وهو أحد الجسور المهمة، الذي يوصل منطقة الصبية مع منطقة الحرير وميناء مبارك".

وأشار كذلك إلى إنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع المهمة في قطاع الرعاية السكنية "ابتداء من انطلاقة مدينة جابر ومدينة سعد العبد الله ومدينة صباح الأحمد و المدن الأخرى التي تمت خلال السنوات العشرالماضية".

* قياس الإنجازات

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن قياس مدى الإنجاز في (رؤية الكويت 2035) يجب أن يكون من وجهة نظر استراتيجية بحتة، تظهر نتائجها بصورة تراكمية.

وأضاف "عندما نضع رؤية وسياسات نسير وفقا لمؤشرات، فقياس الأداء للوصول إلى الغايات هو تحقيق المؤشرات. بمعنى هل حققت إنجازا على مستوى المؤشرات الدولية؟ نعم، هناك عدد من المؤشرات الدولية تحسنت، ومجموعة منها ظلت محلك سر، وبعضها تراجع".

وأشار إلى أن قياس الأداء في تحقيق الرؤية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مكانة الكويت الدولية أو ما يعرف بمصطلح Global Positioning، يعتمد على المؤشرات التنافسية العالمية. وقال "نحن نراقب هذه المؤشرات، ويجب أن تكون المؤشرات التنافسية مرتفعة وجاذبة للاستثمار".

وصرّح بأن هناك مشروعات في (رؤية الكويت 2035) قيد المراجعة، قائلا إن أغلبها يقع في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وبناء القدرات والرعاية الصحية والحماية والحماية الاجتماعية.

ووفقا لموقع (كويت جديدة) الإلكتروني الرسمي، فإن (رؤية الكويت 2035) تهدف إلى "تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة".