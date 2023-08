حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة جواو كانسيلو، ظهير أيسر مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" جواو كانسيلو إلى برشلونة، يتبادل مانشستر سيتي وبرشلونة أخيرًا المستندات الآن لتوقيع الصفقة اليوم".

أضاف رومانو:" جواو كانسيلو يستعد للسفر إلى برشلونة الليلة، في صفقة إعارة مع وجود بند بالشراء".

أتم رومانو:" لقد كان حسم الصفقة مجرد مسألة وقت".

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB



João, prepared to travel to Barcelona tonight.



Loan deal with buy option clause included.



…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd