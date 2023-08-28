نيفيل لأرتيتا: توقف عن التجارب وارجع للأساسيات

يرى لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، يحتاج إلى التوقف عن التجارب مع فريقه و"العودة إلى الأساسيات".

وفاز آرسنال في مباراتيه الافتتاحيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، لكنه تعادل 2-2 يوم السبت مع فولهام.

ومنح هدف التعادل المتأخر لجواو بالينيا فولهام الذي لعب بـ10 لاعبين، نقطة غير متوقعة في ملعب الإمارات، بعد أن بدا آرسنال في طريقه لتحقيق الفوز.

ويعتقد نيفيل أن أرتيتا يحتاج ببساطة إلى العودة إلى التكتيكات المألوفة للموسم الماضي، عندما ضغط آرسنال بقوة على مانشستر سيتي في سباق اللقب.

وقال نيفيل عبر مدونته الصوتية الخاصة: "من المتوقع أن ينافس آرسنال على الدوري من خلال العمل الذي قاموا به، هناك الكثير من الضغط على كاي هافيرتز، لكن أعطوا اللاعب فرصة واتركوه يستقر".

وأضاف: "أود أن أقول إنه بالنسبة لي، بالنظر إلى آرسنال، هناك عنصر التجريب، الظهيران يعتقدان أن بإمكانهم اللعب في خط الوسط ويعتقد لاعبو خط الوسط أنهم قادرون على اللعب في مركز الظهير".

وختم: "يلعب توماس بارتي نصف المباراة في مركز ونصفها الآخر في مركز آخر، وفي بعض الأحيان يكون هناك عنصر تحتاجه للعودة إلى الأساسيات، أتوقع في الأسبوع المقبل (أمام مانشستر يونايتد) أن ينهي أرتيتا هذه التجربة وربما يعتمد على 4 مدافعين أقوياء".