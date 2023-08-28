رئيس اتحاد الطائرة: لم تصلنا عقود توقيع محمد عادل للزمالك

أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن عقود محمد عادل لاعب الفريق الموقعة لصالح نادي الزمالك لم تصل إلى الاتحاد حتى الآن.

وقال ياسر قمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمد عادل بالنسبة لي هو لاعب في النادي الأهلي وفسخ عقده فقط وانتقل إلى نادي خارجي".

وتابع "لم يتم فتح القيد حتى الآن، والزمالك لم يرسل لي أي عقود خاصة بمحمد عادل، بمجرد ارسالها إلى الاتحاد سيتم قيد اللاعب".

واضاف "لائحة اللاعب الدولي وأن كل فريق له 8 لاعبين فقط يتم تطبيقها على الفريق الأول، في حالة وجود أكثر من 8 لاعبين دولي في نادي الزمالك سيكون على النادي اختيار الـ 8 الدوليين المقرر قيدهم ويستغني عن الآخرين".