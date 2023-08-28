سجلت تحويلات الوافدين الأجانب العاملين في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، تراجعا بلغت نسبته 8.35 على أساس سنوي، لتبلغ 10.63 مليار ريال (2.84 مليار دولار)؛ مقابل 11.6 مليار ريال (3.09 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.



وانخفضت تحويلات الوافدين 16% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، حيث بلغت 32.04 مليار ريال (8.54 مليار دولار)، مقابل 38.15 مليار ريال (10.17 مليار دولار) في الربع المماثل من العام 2022.



وكانت التحويلات قد بلغت 29.87 مليار ريال (7.97 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023.



يذكر أن تحويلات الوافدين في السعودية انخفضت في عام 2022 بنحو 6.9% على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوى في آخر 3 سنوات.



وبلغ إجمالي التحويلات في عام 2022 نحو 143.24 مليار ريال (38.2 مليار دولار) وهو أقل مستوى منذ أن بلغت 125.83 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019، ومقابل 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار) في العام 2021.



وسجلت تحويلات السعوديين إلى الخارج انخفاضا بنسبة 18.6% خلال أول 7 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي.



وبلغت تحويلات السعوديين 35.66 مليار ريال (9.51 مليار دولار) في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 43.82 مليار ريال (11.69 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.



يذكر أن تحويلات السعوديين واصلت الارتفاع في عام 2022 بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتبلغ 72.47 مليار ريال (19.33 مليار دولار)، مقابل 65.74 مليار ريال (17.46 مليار دولار) في عام 2021، علما بأنها بلغت 48.57 مليار ريال (12.95 مليار دولار) في عام 2020.