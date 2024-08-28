وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الوزاري للقضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)

- ياسمين فؤاد: هدفنا إعلان هدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ القادم COP29

- البيئة: نسعى لاستغلال الفرصة لتبادل الخبرات في تكنولوجيا الطاقة الخضراء وتعظيم فرص الاقتصاد الدائري وجذب التمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي من أجل حياة كريمة لشعوبنا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الوزاري حول القضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) بالاستانا، وذلك بدعوة من وزيرة البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية كازاخستان، بحضور وزراء البيئة والمناخ وممثلى دول بنجلاديش وباكستان وأذريبجان وتاخستان والصين وروسيا وتركيا وغيرها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن عام ٢٠٢٤ يعد عاما حرجا للعالم سواء في تأثيرات تغير المناخ، وأيضا في انعقاد مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر)، والتي ستكون فرصة مميزة للاقليم ودول آسيا (CICA) في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وشددت وزيرة البيئة، على استعداد مصر الكامل لدعم دولة أذربيجان في استضافتها لمؤتمر المناخ COP29، للخروج بمؤتمر ناجح يلبي احتياجات ومتطلبات الدول النامية والمتقدمة، واقتناص الفرصة المهمة التي وفرها إعلان صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 بمصر، وإطلاقه في مؤتمر المناخ COP28 بدبي؛ لتمهيد الطريق للوصول للتمويلات المتاحة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأعرب عن أملها للخروج بهدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ "COP29" بأذربيجان، يكون عادلا للدول التي تواجه من آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المؤتمرات الثلاث فرصة مهمة لتبادل الخبرات في تكنولوجيا الطاقة الخضراء والممارسات الزراعية المستدامة؛ لتوفير حياة كريمة للشعوب، والمضي قدما في إطار عمل مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي الذي اعلنته رئاسة الصين لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ووضعه محل التنفيذ، كفرصة جيدة لاستعادة الطبيعة وتوفير الخدمات البيئية، والطبيعة الأكثر قدرة على الصمود والتكيف.

وأشارت د. ياسمين فؤاد، إلى أهمية الاقتصاد الدائرى في إشراك القطاع الخاص من منطلق المكاسب المشتركة، وإعادة استخدام المخلفات الناتجة عن دولنا، وتحديد أهداف الانتقال الأخضر لدول (CICA)، والنظر لكيفية التعامل مع الاستثمارات العامة الخضراء والوصول لها، والتي كانت مصر سباقة فيها من خلال إعلان هدف الوصول إلى ١٠٠٪ استثمارات عامة ومشروعات خضراء بحلول عام ٢٠٣٠.

وجددت وزيرة البيئة، تأكيدها على ترحيب مصر بالتعاون مع دول آسيا (CICA) على المستوى الثنائي والاقليمي، لدفع أجندة البيئة قدما؛ لنكون قادرين معا على مواجهة التحديات، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.