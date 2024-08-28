وفاة امرأة في انقلاب سفينة فايكينج قبالة سواحل النرويج

أعلنت السلطات النرويجية وفاة امرأة خلال محاولة العبور من جزر الفارو إلى النرويج على متن سفينة، نسخة طبق الأصل من سفن الفايكينج.

وانقلبت السفينة بالقرب من مدينة "ستاد" على الساحل الغربي للنرويج مساء أمس الثلاثاء. وقالت أجهزة الإنقاذ بجنوب البلاد إنه جرى انتشال خمسة أشخاص من المياه، وهم بحالة جيدة.

وقالت الشرطة إن إحدى سفن خفر السواحل عثرت، صباح اليوم الأربعاء، على المرأة التي تردد أنها مفقودة، وذلك على بعد مئات الأمتار من موقع الحادث وتم إعلان وفاتها على الفور، بحسب وكالة الأنباء النرويجية (إن.تي.بي).

وذكرت وسائل الإعلام في النرويج وجزر الفارو أن المرأة هي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 29 عاما، وكانت تعيش في ولاية فلوريدا. وهي من جذور مكسيكية.

وكان المغامرون الستة يحاولون الإبحار والتجديف من جزر الفارو شمالي المحيط الأطلسي إلى النرويج في إطار مشروع "رحلة الفايكينج" باستخدام سفينة مصممة على نفس طراز سفن الفايكنج.

وأوضح الموقع الإلكتروني الإخباري "لوكال دوت فو"، في جزر الفارو، أن قائد السفينة السويسري آندي فيتس كان يهدف من خلال الرحلة التي يبلغ طولها نحو 930 كيلومترا على متن السفينة المفتوحة والتي تبحر دون محركات، وتحمل اسم "نادودور"، إحياء عالم الفايكينج وتاريخ الملاحة للحياة.

وأبحر الستة مطلع الأسبوع على متن السفينة الخشبية يبلغ طولها نحو 10 أمتار، من تفورويري في جزيرة سودوروي بجزر الفارو.