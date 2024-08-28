 صحة المنوفية: تقديم 1.5 مليون خدمة علاجية بالنسخة الثانية لمبادرة 100 يوم صحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة المنوفية: تقديم 1.5 مليون خدمة علاجية بالنسخة الثانية لمبادرة 100 يوم صحة

مصطفى الملاح
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 11:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 11:21 م

أكد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم تقديم مليون ونصف مليون خدمة رعاية أولية وعلاجية حتى الآن، وذلك منذ انطلاق النسخة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، في الأول من أغسطس الجاري.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف المبكر للمقبلين على الزواج والأطفال حديثي الولادة وأمراض الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (الثدي - الرئة)، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وفحص وعلاج ضعف السمع في الأطفال حديثي الولادة، أمراض سوء التغذية التقزم والأنيميا في أطفال المدارس للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتسخير كل الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة، وتحقيق المستهدف منها لضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، ودعمه الكامل للقطاع الصحي، وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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