صحة غزة: حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر تتجاوز 134 ألف شهيد وجريح

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ327 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و131 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و534 شهيدًا، و93 ألفًا و778 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طيبة، باستشهاد 17 مواطنا وإصابة عدد آخر بجروح إثر قصف الاحتلال على القطاع.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عبد الرحمن في منطقة البطن السمين، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة المحطة، ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وفي مخيم جباليا، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة زيادة في شارع الترنس وسط المخيم.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب 7 آخرين بجروح إثر غارة للاحتلال على منزل لعائلة صهيون في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما استشهد صحفي وشقيقته جراء غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية لعائلة أبو دلال في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وشنت طائراته الحربية غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة، فيما تعرضت منازل المواطنين شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لقصف مدفعي.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.