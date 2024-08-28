اليابان وإيطاليا تؤكدان التعاون لإنجاح أول اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع

التقى وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ونظيره الإيطالي جيدو كروسيتو في طوكيو اليوم الثلاثاء، وأكدا على التعاون لعقد أول اجتماع على الإطلاق لوزراء دفاع مجموعة الديمقراطيات الكبرى السبع بنجاح، والذي ستستضيفه إيطاليا في أكتوبر المقبل.

وأكد كيهارا وكروسيتو أيضا أنهما سيتعاونان بشكل وثيق لتعزيز العلاقات اليابانية الإيطالية، بما في ذلك التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل القادم ،بمشاركة بريطانيا أيضا،بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وأصبح التعاون والتبادلات الدفاعية بين اليابان وإيطاليا أكثر نشاطا في السنوات الأخيرة. وفي هذا الشهر، زارت حاملة الطائرات الإيطالية كافور اليابان لأول مرة، وتم إجراء تدريبات مشتركة للطائرات المقاتلة في الدولة الآسيوية.

وأشار كيهارا إلى هذه التطورات في بداية الاجتماع، موضحا أنها أظهرت التركيز القوي لإيطاليا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وقال كروسيتو إن العلاقات الأقوى بين البلدين يمكن أن توفر ردعا أكبر.