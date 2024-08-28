الإحصاء: 13% انخفاضا في عدد حالات البروتستو عام 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته تراجع ليبلغ 1466 حالة عام 2023، مقابل 1684 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 218 حالة بنسبه 13%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 22 مليون جنيه عام 2023، مقابل 21.6 مليون جنيه عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 0.13%.

وأضاف الإحصاء، أن عدد حالات بروتستو عدم الدفع بلغ 15527 حالة عام 2023 مقابل 8772 حالة عام 2022 بزيادة قدرهــا 6755 حالـة بنسبه 77%.

بلغت قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 1.471 مليار جنيه عام 2023، مقابل 4.586 مليار جنيه عام 2022 بانخفاض قدره 3.115 مليار جنيه بنسبه 68%.

جاءت محافظة المنوفية فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 232 حالة بنسبه 16٪، تليها محافظة الغربية حيث بلغ عددها 227 حالة بنسبه 15%، ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 226 حالة بنسبه 15% من اجمالى عدد الحالات.

جاءت محافظة البحيرة فى المركـز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغت قيمتها 4.1 مليون جنيه بنسبه19.2%، تليها محافظة الغربية حيث بلغت قيمتها 3.9 مليون جنيه بنسبه 18%، ثم محافظة الدقهلية حيث بلغت قيمتها 2.8 مليون جنيه بنسبه 13% من إجمالى قيمـة الدين.

جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 934 حالة بنسبه15%، تليها محافظة البحيرة 820 حالة بنسبه 13%، ثم محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 738 حالة بنسبه 12% من إجمالي عدد الحالات.

جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 320 مليون جنيه بنسبه 22%، تليها محافظـة القليوبية حيث بلغت قيمتها 269 مليون جنيه بنسبه 18.3%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 250 مليون جنيه بنسبه 17% من إجمالى قيمـة الـدين.

ووفق الإحصاء، بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 1حالة عام 2023، مقابل 3 حالات عام 2022 بانخفاض قدره 2 حالة.

بلغت قيمة الدين لأحكام إشهار الافلاس 189.9 مليون جنيه عام 2023، مقابل 2.335 مليار جنيه عام 2022 بانخفاض قدره 2.145 مليار جنيه.