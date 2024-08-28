التباطؤ الاقتصادي في الصين يثير احتجاجات متزايدة بشأن العمل والسكن

تشهد الصين احتجاجات متزايدة ضد الشركات والسياسة حيث يثير الاقتصاد المتباطئ استياء المواطنين.

ووثق قسم مراقبة المعارضة الصينية بمؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية غير الربحية زيادة حالات "المعارضة" بواقع 18 % في الربع الثاني إلى 805 حالات من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير أن 44% من تلك الأحداث مرتبط بالعمل و21 % مرتبط بأصحاب المنازل المظلومين .

وأضاف التقرير أن بقية المتظاهرين جاءوا من فئات متنوعة تتراوح من سكان الريف والطلاب والآباء إلى التبتيين ومن ينتمون للعرقية المنغولية وأعضاء مجتمع "الميم-عين".

وتسببت أزمة العقارات في الصين في غموض هائل في ثاني أكبر اقتصاد. ولا تستطيع شركات التطوير العقاري الكبيرة سداد القروض كما أنها غير قادرة على إكمال الشقق الموعودة.

واستثمر الكثيرون في الصين مدخراتهم في العقارات بسبب قلة البدائل الاستثمارية الأفضل. ونظرا للوضع الغامض في القطاع، الذي كان يوما يغذي المحرك الاقتصادي للبلاد، واحتمالية تراجع قيمة العقارات، يحتفظ الكثيرون بأموالهم. والنتيجة هي ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الاقتصاد.

ويعرض التقرير لمحة عن المشاعر عبر الصين، رغم أنه لا يسجل بالكامل حالة الاستياء في البلاد.

ويتم قمع الاحتجاجات المادية وردعها من خلال المراقبة وضوابط الانترنت التي اشتدت في عهد الرئيس شي جين بينج. ومن شأن تلك الاضطرابات أن تهدد النظام وغالبا ما تكون المظاهرات صغيرة ومعزولة في طبيعتها، ونادرا ما يوجه المتظاهرون غضبهم نحو الرئيس.