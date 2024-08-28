 اندلاع النيران في مستودع للوقود بجنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية - بوابة الشروق
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اندلاع النيران في مستودع للوقود بجنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 12:32 م

ذكر حاكم منطقة روستوف، فاسيلي جولوبيف، اليوم الأربعاء، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن اندلاع النيران في مستودع للوقود في منطقة كامينسك بجنوب روسيا.

وأضاف جولوبيف أنه لم تقع إصابات.

واندلعت النيران لعدة أيام في مستودع كبير للوقود في بلدة بروليتارسك بمنطقة روستوف، جراء هجوم بطائرات مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، أربع منها فوق منطقة روستوف وثماني فوق منطقة فورونيج في جنوب روسيا.

واضطر سكان بلدتين في منطقة فورونيج إلى مغادرة منازلهم مؤقتا، بحسب الإدارة الإقليمية.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات العسكرية بشكل مستقل.

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