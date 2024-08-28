محافظ دمياط يتابع جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بقطاعات العمل المختلفة خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، استمرت طوال الأسبوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع، وكذلك الاطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى عقد لقاءات دورية مع المواطنين، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، كما تم تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالمناطق المختلفة، لمنع أي صور للتعديات على الطريق العام وتسيير حركة المارة.

ونوه بأن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، نفذت باستمرار أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالمناطق المختلفة، علاوة على متابعة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل وحدة.