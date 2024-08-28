 وزارة الصحة اليابانية تعتزم طلب ميزانية قياسية بقيمة تتجاوز 34 تريليون ين للعام المالي 2025 - بوابة الشروق
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وزارة الصحة اليابانية تعتزم طلب ميزانية قياسية بقيمة تتجاوز 34 تريليون ين للعام المالي 2025

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 2:01 م

قالت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم طلب ميزانية قياسية بقيمة 34 تريليون و3ر276 مليار ين للعام المالي 2025، بزيادة 4ر1 % عن عام 2024.

وتم زيادة طلب الميزانية بسبب زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي الناجمة عن شيخوخة السكان في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتجاوز الميزانية النهائية ذلك الرقم لأن وزارة الصحة ستطلب تمويلا للتدابير الرامية إلى مجابهة ارتفاع الأسعار وتعزيز زيادة الأجور دون تحديد المبالغ الدقيقة للأموال اللازمة.

وفي طلب الميزانية، تعتزم الوزارة طلب 8ر35 مليار ين لتسريع التحول الرقمي في مجال خدمات الرعاية الطبية والتمريض، مثل تعزيز استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.

وتريد الوزارة تأمين مبلغ 5ر91 مليار ين للتدابير الرامية إلى حل نقص عدد الأطباء في بعض الإدارات والمناطق الريفية وتعزيز الخدمات الطبية الإقليمية.


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