جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسئول بارز في قسم العمليات بحركة الجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال مسئول بارز في قسم العمليات في حركة الجهاد الإسلامي، بغارة على الحدود السورية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن فراس قاسم، كان يلعب دورًا مركزيًا في تجنيد الفلسطينيين لصالح حزب الله، بهدف تنفيذ عمليات انتقامية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

وزعم أن الغارة أدت كذلك إلى القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي، كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان؛ لتنفيذ عملية لصالح حزب الله».

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري بأن «4 أشخاص قتلوا باستهداف مجهول يرجّح أنه إسرائيلي، لسيارة على طريق دمشق بيروت، صباحاً».

وأوضح أن «انفجاراً دوّى بسيارة قرب حاجز أمني لقوّات النظام على طريق دمشق – بيروت قرب جسر الزبداني، أثناء توجهها إلى لبنان، ما أدّى إلى اندلاع النيران فيها واحتراقها».