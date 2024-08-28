سلوفاكيا تعتزم شراء 6 أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

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قالت الحكومة السلوفاكية على موقعها الإلكتروني إنها وافقت الأربعاء، على خطط لشراء 6 أنظمة دفاع جوي متنقلة من إسرائيل مقابل 554.3 مليون يورو (616.88 مليون دولار)، في إطار سعي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي لتعزيز حماية مجالها الجوي.

وبحسب وكالة «رويترز»، وافقت الحكومة أيضاً على شراء أكثر من 1300 مركبة ثقيلة في عملية شراء مشتركة مع جمهورية التشيك، بتكلفة من المتوقع أن تبلغ 708.3 مليون يورو لإحلال شاحنات قديمة.

وتسعى سلوفاكيا إلى تعزيز قدراتها على الدفاع الجوي في ظل الحرب التي تخوضها أوكرانيا المجاورة ضد روسيا منذ عام 2022. ويأتي هذا في إطار جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، إن «القدرات الدفاعية وخاصة الدفاع الجوي يجب أن تكون من الأولويات».

وتسلمت سلوفاكيا الشهر الماضي، أول طائرتين من أصل 14 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16.

ولم تحدد الحكومة نوع منظومة الدفاع التي ستشتريها من إسرائيل في الصفقة التي ستكون بين الحكومتين.