 سقوط طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور السورية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2024 6:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سقوط طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور السورية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:32 م

سقطت طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور قرب مدينة موحسن الخاضعة لسيطرة القوات الحكوميّة السورية شرق سوريا.

وتم العثور على مظلة الطيار قرب بلدة سعلو شرق مدينة دير الزور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك