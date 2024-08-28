سقوط طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور السورية

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سقطت طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور قرب مدينة موحسن الخاضعة لسيطرة القوات الحكوميّة السورية شرق سوريا.
وتم العثور على مظلة الطيار قرب بلدة سعلو شرق مدينة دير الزور.