قطر تستضيف الاجتماعات الوزارية الخليجية للخدمة المدنية والعمل والشئون والتنمية الاجتماعية الأحد المقبل

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تترأس دولة قطر الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون / التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون/ التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة.

وستشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز علاقات التعاون الخليجي المشترك.

وسيقام على هامش الاجتماعات، حفل تكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وتكريم فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إلى جانب تكريم الشركات المتميزة في مجال الإحلال وتوطين الوظائف.

كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة، والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي.