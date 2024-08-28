أنشيلوتي ينتقد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تحفظه على النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، التي سيتم سحب قرعتها غدا الخميس، مشيرا إلى كثرة المباريات فيها.

وقال أنشيلوتي: "الحقيقة ليس لدي رأي واضح لأننا لم نلعب بهذا الشكل في هذه المسابقة من قبل. يجب أن نكون صبورين ونقيم الأمر العام المقبل. أحيانا قد يكون هناك شيء جديد جيد للمسابقة وللجميع. لكن ما يصعب فهمه هو زيادة عدد المباريات".

وتشمل الصيغة الجديدة للمسابقة 36 فريقا مقسمة إلى أربع مستويات، حيث يلعب كل فريق ثماني مباريات - أي مباراتين أكثر من النظام السابق - ضد خصوم مختلفين، دون نظام الذهاب والإياب المعتاد في مرحلة المجموعات.

وتتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16. أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، فتخوض مباراة إياب وذهاب في فبراير لإكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، بينما يودع أصحاب المراكز من 25 إلى 36 المسابقة دون أي فرصة للعب في أي بطولة أخرى، كما كان يحدث سابقا.

وستستمر المسابقة بعد ذلك بالصيغة الحالية من الأدوار الإقصائية، وصولا إلى النهائي الذي سيقام في 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وألقى أنشيلوتي باللوم على كثرة المباريات في الإصابات التي تحدث في هذا الوقت من الموسم، قائلا: "الإصابات في هذا الوقت من الموسم تحدث عندما يكون هناك تقويم مزدحم ولا يوجد وقت لإعداد اللاعبين لمثل هذا المستوى من المنافسة".

وبسؤاله عن إصابة لاعب برشلونة مارك بيرنال، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، أعرب أنشيلوتي عن أسفه، ووصف كل إصابة بأنها "مشكلة وحزن للجميع" لأنهم يريدون مواجهة "أفضل الخصوم".

من ناحية أخرى، رفض أنشيلوتي التعليق على تسجيل داني أولمو كلاعب جديد في برشلونة بعد أن منح الاتحاد الإسباني للاعب أندرياس كريستنسن إجازة طويلة الأمد بسبب "التهاب في وتر أكيليس" في قدمه اليسرى تعرض له خلال تدريب قبل مواجهة أتلتيك بيلباو.

وقال أنشيلوتي: "أعتقد أن هذا سؤال يجب أن تطرحوه على الاتحاد الإسباني. نحن نحترم جميع الأندية وجميع اللاعبين وجميع الذين يتخذون القرارات".