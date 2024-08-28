اضطرت الأمم المتحدة إلى إخلاء مركز المساعدات الإنسانية التابع لها في قطاع غزة للمرة الثانية بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكر مسؤول اليوم الثلاثاء.

وكان المركز الذي يضم مخازن وأماكن إقامة للموظفين قد تم نقله بالفعل قبل تقدم الجنود الإسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة في بداية شهر مايو.



وتمت إقامة المركز الجديد الذي يضم أماكن للإقامة ومكاتب وغرف لتخزين السلع الإنسانية في دير البلح في الشمال، إلا أن المركز تلقى أمرا بإخلاء المنطقة أول أمس الأحد.



وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في جنيف إنه على الرغم من ذلك سيتم القيام بكل ما هو ممكن للاستمرار في تقديم إمدادات الإغاثة.



ووفقا لـ(اوتشا)، صدرت أوامر منذ بدء الحرب في غزة لإخلاء نحو 90% من المناطق في القطاع.



وأضاف المتحدث أنه منذ يوم الجمعة الماضي، صدرت أوامر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء 19 حيا في شمال قطاع غزة وفي دير البلح. وتأثرت 15 من المقار كان العاملون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وعائلاتهم يقيمون بها.