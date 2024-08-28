مسئول فلسطيني: إسرائيل تستنسخ تجربة إخلاء غزة من السكان في الضفة الغربية

قال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن «إسرائيل تستنسخ تجربة إخلاء قطاع غزة من السكان في الضفة الغربية، وتخلق بيئة طاردة للعيش في كل الأماكن».

ونوه في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أن «الاحتلال الإسرائيلي أبلغ سكان مخيم نور شمس بالضفة بإخلاء مساكنهم، في تطبيق عملي لما صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس».

وأشار إلى أن «إسرائيل تعمل على دفع السكان للنزوح من منازلهم تحت الرصاص كما يجري في غزة، ومن خلال العمليات العسكرية وهدم المنازل».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين العشرة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.