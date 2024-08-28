استقبال حافل من الجمهور للموسيقار عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

استقبل جمهور المحكي، الموسيقار عمر خيرت، استقبال حافل، خلال انطلاق حفله في ختام فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.

ووجه الجمهور، تحية للموسيقار عمر خيرت، أثناء صعوده على المسرح، وحرص خيرت على رد التحية للجمهور، وألقى قبولات للجمهور، معبرًا عن محبته الشديدة لهم: «ايه الجمال ده، منورين، وتحيا مصر».

وكانت فرقة أوركسترا مركز تنمية المواهب، بقيادة المايسترو راجي المقدم وإشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، قد افتتحت الأمسية الأخيرة للمهرجان، بمختارات موسيقية من المؤلفات الدرامية الشهيرة وأعمال الزمن الجميل.



وقدم أوركسترا مركز تنمية المواهب، مجموعة من أغانيهم منها؛

"رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي".