الصين تطلب من التجار المحليين شراء كميات أقل من الحبوب

طلبت الصين من التجار المحليين شراء كميات أقل من الحبوب، في ظل الإمدادات الوفيرة والطلب الأضعف، الذي من المتوقع أن يثقل كاهل الأسعار ويهدد سياستها القائمة منذ فترة طويلة لدعم المزارعين المحليين.

واستدعت بكين هذا الأسبوع كبار المستوردين لحضور اجتماعات واقترحت عليهم أن يوقفوا شراء الشعير والذرة الرفيعة، حسب مصادر على صلة بالأمر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعتبر هذه الخطوة، التي تأتي قبل توقعات بحصاد وافر للحبوب هذا العام، أحدث جهد تبذله الصين لتخفيف العرض الزائد محليا ودعم الأسعار المحلية.

والصين هي أكبر مشتر في العالم للشعير والذرة الرفيعة وأي قيود مستمرة على الواردات من شأنها أن تشكل ضربة للمزارعين في الدول المصدرة الرئيسية مثل استراليا وأمريكا.

وطلبت السلطات في وقت سابق من هذا العام من التجار الحد من عمليات الشراء الخارجية من الذرة، مع زيادة الإمداد المحلي.

