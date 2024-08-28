 خالد الجندي: التهرب من دفع ثمن تذكرة المترو تعدٍ على المال العام - بوابة الشروق
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خالد الجندي: التهرب من دفع ثمن تذكرة المترو تعدٍ على المال العام

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 10:11 م

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ التهرب من دفع ثمن تذكرة مترو الأنفاق يمثّل تعديًّا على المال العام.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء: «نفترض إن تذكرة المترو ثمنها 5 جنيهات.. اللي يتهرب منها يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن.. هيتقسموا إزاي دي مش قضيتي».

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يمثل مسئولية عامة وأمر خطير، متابعًا: «لو الناس كلها هتهرب من ثمن تذكرة المترو يبقى اللي بيشغلوه هيشغلوه إزاي.. هيجيبوا مصاريف تشغليه إزاي.. هيجيبوا رواتب الموظفين اللي هيخدموهم في المترو إزاي».

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب وعيًّا وإدراكًا، موضحًا أن ارتكاب ذلك لا يعتبر خطأ قاصر.

 

 


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