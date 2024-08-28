الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات إنسانية بـ100 مليون يورو لأفغانستان في 2024

أرسل الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو، في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان، منذ بدء العام.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2024، حتى الآن، قدم 100 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، وهو ما يعادل حوالي 111 مليون دولار ، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال اريك مامير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه تم تقديم المساعدات للشعب الأفغاني، من خلال منظمات شريكة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ 15 أغسطس 2021، واصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعداته الإنسانية إلى أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من أن 7ر23 مليون شخص في أفغانستان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام.