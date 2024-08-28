بنجلاديش تلغى حظرا مفروضا على حزب إسلامي بعد رحيل الشيخة حسينة

ألغت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش حظرا على أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حزب الجماعة الإسلامية، ملغية بذلك قرارا اتخذه نظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القول إن السلطات لم تتوصل إلى أي "دليل محدد" على تورط حزب الجماعة الإسلامية، أو جناحه الطلابي "إسلامي تشاترا شيبير" في أعمال عنف أو أي نشاط تخريبي.

ويذكر أنه قد تم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل محمد يونس في بنجلاديش بعد استقالة الشيخة حسينة، التي تعد من بين القادة السياسيين الآسيويين الأطول بقاء في السلطة، وفرارها من البلاد في 5 أغسطس تحت ضغط من ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين بإقالتها.

وبموجب الدستور، يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 90 يوما، وإن كان لم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد لإجرائها.