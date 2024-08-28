وزير التعليم العالي والسفير القطري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، وخاصة الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد الوزير الجهود المبذولة لرفع جودة التعليم الجامعي في مصر، والتي أثمرت عن تحسن ملحوظ في تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع المرجعية الدولية كأحد مبادئها الرئيسة، وتهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خارطة التعليم العالمي، لافتًا إلى دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والنشر العلمي، موضحًا أن بنك المعرفة من خلال دعمه للبحث العلمي والنشر العلمي وتعزيز التعاون الدولي، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر، وحصد تقديرًا واسعًا على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها المنح الدراسية المتبادلة، والتبادل الطلابي، والبرامج الدولية المشتركة والزيارات المتبادلة والاندية العلمية.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمنًا تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز المزيد من التعاون، ولاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

حضر اللقاء الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ومريم أحمد نائب سفير دولة قطر في القاهرة.