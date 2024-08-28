شلل في ثاني أكبر مطار في هولندا بسبب عطل في مركز بيانات بوزارة الدفاع

أدى عطل اليوم الأربعاء، في مركز بيانات تابع لوزارة الدفاع الهولندية إلى إصابة ثاني أكبر مطار في البلاد بالشلل والعديد من الوكالات العامة، بما في ذلك خفر السواحل والهيئة المسؤولة عن حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" أن وزارة العدل والعديد من البلديات تضررت أيضا.

وتستخدم هذه المؤسسات شبكة وزارة الدفاع، لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، لكن طبقا للمركز الوطني للأمن السيبراني، فإن السلامة العامة في هولندا لم تكن في خطر.

وتابعت وكالة الأنباء الهولندية أن مصادر حكومية لا تقيم حاليا المشكلة، باعتبارها جزءا من هجوم سيبراني. ويتم بذل عمل مكثف لإصلاح الضرر.

وكانت إدارة مطار "آيندهوفن"، ثاني أكبر مطارات هولندا اليوم الأربعاء قد أعلنت إلغاء جميع الرحلات الجوية، في المطار، بسبب خلل في شبكة الانترنت ، طبقا لما ذكرته إدارة المطار على موقعها الالكتروني.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" إن العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خفر السواحل والدرك الهولندي، المسؤول عن حماية الحدود، أبلغت أيضا عن أعطال في أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت الوكالة أن نظام الاتصالات الوطني بمختلف أنحاء البلاد لخدمات الطوارئ، توقف أيضا، لكن رقم الطوارئ وهو 112، مازال سليما.

ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كانت تلك المشكلات، لها صلة بتلك التي شهدها مطار "آيندهوفن"

وذكر متحدث باسم المطار أن عمليات مكثفة تجرى لإصلاح المشكلة. وقال المطار في موقعه الالكتروني "لم يتضح بعد موعد إصلاح العطل".