مجدي البدوي: قرار لجنة الفتوى والتشريع بشأن أزمة مقعد رئاسة الاتحاد انتصار جديد للاستقلالية النقابية

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي أكد عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركة منصبة الوزاري يعد انتصارا جديدا للاستقلالية النقابية والذي سعى إليها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وحققها لهم قانون المنظمات النقابية ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.

وأضاف البدوي، في بيان الأربعاء، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة يعملون الآن على قلب رجل واحد للانتهاء من إجراءات الجمعية العمومية وحل مشكلات النقابات السبع غير الممثلة في مجلس إدارة اتحاد العمال؛ لانتخاب رئيس جديد وليعود للتنظيم النقابي صورته المشرقة التي اكتسبها من خلال ممارساته الديمقراطية، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب نقابات قوية تقف في خندق واحد مع الدولة المصرية لإعادة بناء الصناعة الوطنية من خلال إقرار علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأشاد البدوي، بالجهود المضنية التي بذلها محمد جبران وزير العمل الحالي لإنهاء هذه الأزمة طبقا للقانون واللوائح المعمول بها، مطالبا بسرعة تشكيل اللجان ووضع الجدول الزمني للانتهاء من أعمال الجمعية العمومية لنغلق الباب أمام المتربصين بالتنظيم النقابي.