انكماش خزان مورنوس الذي يزود أثينا بالمياه العذبة بواقع الربع خلال العامين الماضيين

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية اليونانية، أن خزان "مورنوس"، الذي يزود العاصمة اليونانية، أثينا بالمياه العذبة، انكمش بواقع الربع، خلال العامين الماضيين، وأرجعت ذلك إلى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والشتاء المعتدل مع القليل من تساقط الثلوج.

وأضافت الهيئة أمس الثلاثاء، أنه استنادا إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، قدر الخبراء أن مساحة خزان مورنوس، تراجعت من حوالي 17 كيلومترا مربعا إلى حوالي 12 كيلومترا مربعا، خلال العامين الماضيين. وحدث أكبر تراجع في الأشهر الـ12 الماضية.

وذكرت قناة "أوبن تي.في" اليونانية أن منسوب المياه انخفض بشكل كبير إلى حد أن قرية "كاليو" الغارقة، التي كانت مغمورة بالمياه، عندما تم إنشاء الخزان قبل أربعة عقود، بدأت تظهر على السطح الآن.

وتؤثر ظروف الجفاف على أجزاء أخرى من البلاد أيضا.

وفي جزيرة كريت، يتراجع منسوب المياه في سد "أبوسيليميس" وفي شبه جزيرة بيلوبونيس، فإن منسوب البحيرة الاصطناعية "بينيوس" منخفض للغاية.

وهناك إجمالي 14 بلدية في البلاد حاليا، تواجه حالة طوارئ، بسبب نقص إمدادات المياه.