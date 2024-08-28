صرحت الدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثانِ، بأنه تم إخلاء شارع المعهد الديني بالكامل، مؤكدة أنه لم يتم توفير باكيات للباعة الجائلين الذين كانوا يشغلون الشارع حتى الآن.

وأضافت مدني في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، أن الشارع شهد العديد من المخالفات مؤخرا تم رصدها من خلال حملات متتابعة، بقيادة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء عماد عبدالظاهر حكمدار شرق، متابعة أن تم تحرير إنذارات ولكن دون جدوى.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، أنه جاري رفع كفاءة الشارع عقب إتمام الإزالة بالكامل، وبحث مدى توفير أماكن بديلة، متابعا أنه جاري وضع مخطط وتصور شامل للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة جميع الأسواق العشوائية.

فيما أكد عدد من البائعين تضرهم من إزالة السوق الذي بقوا فيه لعشرات السنين، منتظرين وعد المحافظة بتوفير باكيات أسوة بميدان محطة مصر.