المنيا: حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق بـ8 مراكز

نفذت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاي - أبوقرقاص" بمحافظة المنيا، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل، إلى جانب رفع القمامة من قرى "نزلة حسين - بني أحمد الغربية - طوخ الخيل - البرجاية - دمشير - بني محمد سلطان"، وحي وسط وشمال المدينة وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض والأوبئة.

وفي مركز أبو قرقاص، استمرت جهود الوحدات القروية في أعمال النظافة، حيث تم تجميع القمامة من قرى "أبوقرقاص البلد - نزلة أسمنت - اتليدم - أبيوها - بني موسى - جريس - بني حسن الشروق - بني عبيد"، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاي بعمل حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بشوارع الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى "بردنوها - أبوان – منبال - حلوة"، وتم رفعها إلى المقلب الرئيسي.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع المخلفات من شوارع والأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة وأمام المساكن، وعلى طريق القاهرة - أسوان الزراعي، والطريق الدائري، وطريق المصرف، وبقرى "أبو جرج - الحسينية - صندفا - نزلة عمرو"، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع.

وفي ذات السياق، نفذت مراكز "ملوي – ديرمواس - سمالوط - مغاغة"، حملات مكثفة للنظافة.

ففي مركز ملوي نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية وقرى "نواى - دير البرشا - المعصرة - ابشادات- الروضة - تونا الجبل"، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية ونقلها إلى المقلب العمومي.

وفي مركز سمالوط قامت الوحدة المحلية برفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطرق والأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز والقرى التابعة لها، إلى جانب متابعة أعمال رفع نواتج التطهير على مصرف لوقا على طريق دفش.

كما تابعت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس أعمال النظافة بقرى "دلجا - بني حرام - نزلة البدرمان - كفر خزام - تل بني عمران"، وذلك لإظهار الجانب الجمالي للمركز وخلق هوية بصرية مميزة.