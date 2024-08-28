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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الأربعاء، مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار بما يعادل 1.45 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.6% إلى 74.33 دولار.

ويأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوز مجموعها 7%.

كما تلقت السوق دعما من بيانات صدرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال من أكبر المخاطر الخسارة المحتملة للإمدادات من ليبيا وتصاعد حدة حرب غزة.

وأوقفت عدة حقول نفط في أنحاء ليبيا، الإنتاج في ظل استمرار الخلاف بشأن البنك المركزي وعوائد النفط.

ويبلغ حجم الإمدادات المهددة بسبب الأزمة في ليبيا نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

ولم يصدر بعد تأكيد بشأن أي إغلاق من الحكومة في طرابلس، أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير موارد النفط في ليبيا.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.407 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي التي نقلتها مصادر بالسوق أمس الثلاثاء.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.863 مليون برميل خلال الأسبوع فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.405 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزون الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.