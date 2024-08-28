استمرار إضراب الطيارين وطواقم العمل بشركة ديسكفري إيرلاينز

يتواصل إضراب الطيارين وطواقم العمل بشركة ديسكفري إيرلاينز التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران لليوم الثاني اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة الألمانية إنه تم إلغاء 26 رحلة مغادرة من مطار فرانكفورت اليوم، بالإضافة إلى رحلة أخرى من ميونيخ إلى إبيزا.

ويشار إلى أن شركة ديسكفري، التي تم تأسيسها عام 2021، تقوم بتسيير 27 رحلة جوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى مقاصد مشهورة لقضاء العطلات في أوروبا وأماكن أخرى.

وتواجه شركة الطيران اضطرابات لأيام عقب أن بدأت نقابة " في سي" للطيارين ونقابة " يو اف او" لطواقم العمل إضرابا للاحتجاج على اتفاق جماعي توصلت إليه نقابة فيردي مع الإدارة. وتريد النقاباتان الأصغر التوصل لاتفاقيات بنفسها مع الشركة.