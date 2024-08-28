رئيس جهاز الملكية الفكرية: عقوبات مغلظة تجاه من يسرق أي محتوى أو براءة اختراع

شدد الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، على أهمية دور الجهاز في المحافظة على الملكية الفكرية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا لهذا الملف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنَّ إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء وفقا للقانون رقم 163 لسنة 2023، وبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بخطوة تستوجب الوقوف بالدرس والتحليل والتفكير كواجب قانوني.

وأوضح أن الجهاز يقوم على الملكية الصناعية والملكية الأدبية، ذاكرا أن هناك عددا من الوزارات ستشارك في الجهاز الجديد للملكية الفكرية.

وأكد عزمي، أن ملف التوعية بالملكية الفكرية في غاية الأهمية، قائلا إن عملية القرصنة أو السرقة لأي نص أو اختراع أو ابتكار تأتي من أناس يجهلون أهمية الملكية الفكرية.

ولفت إلى أنه ستكون هناك عقوبات مغلظة على أي شخص يسرق أي محتوى أو براءة اختراع.

وتابع: "الملكية الفكرية غائبة في مصر منذ عدة سنوات، ولابد من ترسيخ الفكرة في كل المراحل السنية بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولا بالمرحلة الجامعية حتى الوصول إلى المجتمع بكل فئاته".