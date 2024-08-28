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حياة.. مرشح تركيا للأوسكار عن أفضل فيلم عالمي

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 2:16 م

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، ترشيح فيلم "حياة" للمخرج زكي دميركوبوز، لجائزة "أفضل فيلم عالمي" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الحالي.

وأفادت وكالة أنباء الاناضول التركية اليوم الأربعاء، بأن المديرية العامة للسينما التابعة للوزارة، أعربت في بيان لها أمس الثلاثاء، عن تمنياتها للفيلم بالنجاح في رحلة الأوسكار.

يذكر أن الفيلم من بطولة ميراي دانر وبوراق دكاك، وتدور أحداثه حول الفتاة "هجران"، التي تفر من منزلها بعد إجبار والدها على خطبتها من شاب يدعى "رضا"، الذي بدوره لا يلقي بالا للأمر في البداية، ولكن لم يستسغه لاحقا، ويقرر أن يقابل "هجران" ويستفهم منها، لتتوالى الأحداث الدرامية خلال رحلة بحثه عنها في مدينة إسطنبول.


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